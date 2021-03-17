З 22 березня на Черкащині стартує друга хвиля вакцинації, – ОДА

Невакцинованих медиків в області залишилося менше 40%

Невакцинованих медиків в області залишилося менше 40%

Фото пресслужби Черкаської ОДА

На Черкащині зараз повноцінно працює 9 бригад. З 22 березня розпочнуть роботу перші 24 пункти щеплень, а всього їх буде 115. Тоді ж стартує новий етап вакцинації для осіб віком 80+.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА, яка цитує Олександра Скічка.

На Черкащині зараз повноцінно працює 9 бригад. З 22 березня розпочнуть роботу перші 24 пункти щеплень, а всього їх буде 115. Тоді ж стартує новий етап вакцинації для осіб віком 80+.

Набір людей віком 80+ відбуватиметься за допомогою сімейних лікарів. Вони наразі обдзвонюють людей, збирають списки бажаючих вакцинуватися. З понеділка стаціонарні пункти щеплень розпочнуть працювати. Крім того, мобільні бригади також щеплюватимуть людей у віддалених районах.

Пандемія б’є і по здоров’ю українців, і по їхній діяльності. Червона зона – це завжди удар по значній частині підприємців. Щеплення сьогодні – найефективніший елемент для подолання пандемії ковіду, – сказав Скічко.

Він також спростував інформацію, що в Черкаській області є летальні випадки від вакцинації Astra/Zeneca – такі випадки взагалі не зафіксовані в цілому по Україні. Також чиновник нагадав, що якість цієї вакцини підтверджена різноманітними міжнародними дослідженнями і нею вже щеплено близько 17 мільйонів людей у світі.

Загалом на сьогодні вакцинувалися 3000 медиків із 7000. Загалом по всьому регіону залишилося менше 40% медпрацівників, які ще можуть вакцинуватися, - додають у пресслужбі.

Як повідомлялося, на Буковині розпочинають другий етап вакцинації. Складають списки літніх людей.