С 22 марта в Черкасской области стартует вторая волна вакцинации, – ОГА

Непривитых медиков в области осталось менее 40%

Непривитых медиков в области осталось менее 40%

Фото пресс-службы Черкасской ОГА

На Черкащине сейчас полноценно работает 9 бригад. С 22 марта начнут работу первые 24 пункта прививок, а всего их будет 115. Тогда же стартует новый этап вакцинации для лиц в возрасте 80+.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА, которая цитирует Александра Скичко.

На Черкащине сейчас полноценно работает 9 бригад. С 22 марта начнут работу первые 24 пункта прививок, а всего их будет 115. Тогда же стартует новый этап вакцинации для лиц в возрасте 80+.

Набор людей в возрасте 80+ будет происходить с помощью семейных врачей. Они сейчас обзванивают людей, собирают списки желающих вакцинироваться. С понедельника стационарные пункты прививок начнут работать. Кроме того, мобильные бригады также буде прививать людей в отдаленных районах.

Пандемия бьет и по здоровью украинцев, и по их деятельности. Красная зона – это всегда удар по значительной части предпринимателей. Прививка сегодня – самый эффективный элемент для преодоления пандемии ковида, – сказал Скичко.

Он также опроверг информацию, что в Черкасской области есть летальные случаи от вакцинации Astra/Zeneca – такие случаи вообще не зафиксированы в целом по Украине. Также чиновник напомнил, что качество этой вакцины подтверждена различными международными исследованиями и ею уже привито около 17 миллионов человек в мире.

В целом на сегодня вакцинировались 3000 медиков из 7000. В целом по всему региону осталось меньше 40% медработников, которые еще могут вакцинироваться, - добавляют в пресс-службе.

Как сообщалось, на Буковине начинают второй этап вакцинации. Составляют списки пожилых людей.