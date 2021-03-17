На Буковині розпочинають другий етап вакцинації

Складають списки літніх людей

Складають списки літніх людей

Рixabay

Чернівецька область готується до початку другого етапу вакцинації населення від коронавірусу. В області почали складати списки людей віком понад 80 років.

Про це йдеться на сайті Чернівецької обласної державної адміністрації, пише RegioNews.

"Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук дав доручення очільникам територіальних громад області сформувати списки жителів, яким виповнилося понад 80 років. Їм хочуть зробити щеплення від COVID-19", - повідомили в ОДА.

Вакцинація від коронавірусу у Чернівецькій області почалася 25 лютого. Щеплення роблять вакциною Covishield, яка була розроблена концерном Oxford/AstraZeneca.

В рамках першого етапу вакцинації в області першу дозу вакцини отримали вже 2 304 людини. Як відомо, на першому етапі вакцинують медиків та військових ООС.

Нагадаємо, в Україні видаватимуть свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу.