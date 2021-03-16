У НАНУ прогнозують зростання смертності від COVID-19 в Україні як мінімум до квітня
В Україні зростання смертності від COVID-19 слід очікувати щонайменше до початку квітня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАН України.
У НАН зазначають, що зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Івано-Франківської та Закарпатської областей.
У цих областях зростання почалося ще у другій половині січня і тривало близько півтора місяця, до початку березня. Зараз ці області проходять піковий період кількості госпіталізацій та летальних випадків. Для України загалом зростання кількості нових реєстрацій почалось у середині лютого, пікових значень іще не досягнуто, а це означає, що зростання смертності слід очікувати щонайменше до початку квітня, - йдеться в прогнозі.
Як повідомлялося, в країні різко зросла кількість нових випадків зараження COVID-19. За добу виявили майже 10 тисяч нових випадків.