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16 березня 2021, 22:00 3

У НАНУ прогнозують зростання смертності від COVID-19 в Україні як мінімум до квітня

16 березня 2021, 22:00 3
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На Прикарпатті і Закарпатті піковий період триває саме зараз
На Прикарпатті і Закарпатті піковий період триває саме зараз
Фото з відкритих джерел
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В Україні зростання смертності від COVID-19 слід очікувати щонайменше до початку квітня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАН України.

У НАН зазначають, що зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Івано-Франківської та Закарпатської областей.

У цих областях зростання почалося ще у другій половині січня і тривало близько півтора місяця, до початку березня. Зараз ці області проходять піковий період кількості госпіталізацій та летальних випадків. Для України загалом зростання кількості нових реєстрацій почалось у середині лютого, пікових значень іще не досягнуто, а це означає, що зростання смертності слід очікувати щонайменше до початку квітня, - йдеться в прогнозі.

Як повідомлялося, в країні різко зросла кількість нових випадків зараження COVID-19. За добу виявили майже 10 тисяч нових випадків.

COVID-19 коронавірус пандемія Смертність НАНУ

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