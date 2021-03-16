15:48  16 марта
Кличко призвал Кабмин усилить карантинные ограничения в Киеве
18:21  16 марта
В Сумской области вертолет РФ вторгся в воздушное пространство Украины
18:47  16 марта
Обострение в зоне ООС: боевики 7 раз стреляли из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
16 марта 2021, 22:00 4

В НАНУ прогнозируют рост смертности от COVID-19 в Украине как минимум до апреля

16 марта 2021, 22:00 4
Читайте також українською мовою
На Прикарпатье и Закарпатье пиковый период происходит именно сейчас
На Прикарпатье и Закарпатье пиковый период происходит именно сейчас
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине рост смертности от COVID-19 следует ожидать как минимум до начала апреля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.

В НАН отмечают, что рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В этих областях рост начался еще во второй половине января и длился около полтора месяца, к началу марта. Сейчас эти области проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных случаев. Для Украины в целом рост количества новых регистраций начался в середине февраля, пиковых значений еще не достигнуто, а это означает, что рост смертности следует ожидать меньшей мере до начала апреля, - говорится в прогнозе.

Как сообщалось, в стране резко выросло число новых случаев заражения COVID-19. За сутки обнаружили почти 10 тысяч новых случаев.

COVID-19 коронавирус пандемия Смертность НАНУ

Садовый хочет "закрыть" Львов из-за распространения коронавируса
16 марта 2021, 19:28
Уровень госпитализации больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ
16 марта 2021, 18:36
Еще в двух областях обнаружили мутировавший британский штамм COVID-19
16 марта 2021, 16:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Туризм и сексизм. Чем запомнился глава Николаевской ОГА Ким за первые сто дней работы
Линия раскола: как отомстит Дубинский за свое исключение из партии Зеленского
Все публикации »
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram