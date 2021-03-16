В НАНУ прогнозируют рост смертности от COVID-19 в Украине как минимум до апреля

На Прикарпатье и Закарпатье пиковый период происходит именно сейчас

На Прикарпатье и Закарпатье пиковый период происходит именно сейчас

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В Украине рост смертности от COVID-19 следует ожидать как минимум до начала апреля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.

В НАН отмечают, что рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В этих областях рост начался еще во второй половине января и длился около полтора месяца, к началу марта. Сейчас эти области проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных случаев. Для Украины в целом рост количества новых регистраций начался в середине февраля, пиковых значений еще не достигнуто, а это означает, что рост смертности следует ожидать меньшей мере до начала апреля, - говорится в прогнозе.

Как сообщалось, в стране резко выросло число новых случаев заражения COVID-19. За сутки обнаружили почти 10 тысяч новых случаев.