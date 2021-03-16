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16 березня 2021, 16:58 7

У ще двох областях виявили мутований британський штам COVID-19

16 березня 2021, 16:58 7
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Йдеться про Львівську і Луганську
Йдеться про Львівську і Луганську
Фото з відкритих джерел
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На Луганщині й Львівщині підтверджена циркуляція британського штаму коронавірусу, який є небезпечнішим.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, передає RegioNews.

15 березня 2021 року вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я отримала результати секвенування решти 152 зразків із 200 відправлених на дослідження до лабораторії на базі Клініки Шаріте.

"На територіях Вінницької (4 зразки) та Закарпатської (2 зразки) областей — виявлено циркуляцію мутованих штамів, які мають британське походження. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70. Крім того, визначено зміни (del HV69/70 у Spike-protein) у 2 зразках зі Львівської та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні хочуть звільнити виробників вакцин від відповідальності за наслідки щеплень.

коронавірус Україна карантин Вінниця Луганська область

 
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