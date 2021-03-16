У ще двох областях виявили мутований британський штам COVID-19

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, передає RegioNews.

15 березня 2021 року вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я отримала результати секвенування решти 152 зразків із 200 відправлених на дослідження до лабораторії на базі Клініки Шаріте.

"На територіях Вінницької (4 зразки) та Закарпатської (2 зразки) областей — виявлено циркуляцію мутованих штамів, які мають британське походження. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70. Крім того, визначено зміни (del HV69/70 у Spike-protein) у 2 зразках зі Львівської та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.