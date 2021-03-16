Садовий хоче "закрити" Львів через поширення коронавірусу

За минулу добу виявлено найбільше інфікувань за весь час пандемії - 616

За минулу добу виявлено найбільше інфікувань за весь час пандемії - 616

Фото з відкритих джерел

Через стрімке зростання нових інфікувань коронавірусом мерія готова до жорстких обмежень та до якнайшвидшого розгортання додаткових COVID-ліжок.

Про це на брифінгу за підсумками засідання міської комісії ТЕБ і НС повідомив міський голова Андрій Садовий, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Через стрімке зростання нових інфікувань коронавірусом, а за минулу добу у Львові їх виявили понад 616 – найбільше за час пандемії, мерія готова до жорстких обмежень та до якнайшвидшого розгортання додаткових COVID-ліжок.

У сьогоднішній ситуації ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, і ресторани – все, якщо динаміка не буде сповільнюватися, - заявив Садовий.

Львів робить кроки, аби уникнути жорсткого локдауну та переходу в червону зону. Зокрема, учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання, заборонили проведення спортивних змагань у приміщеннях та масові бенкети.

Щодо розгорнення додаткових COVID-ліжок, то мерія вже визначилася з п’ятьма медзакладами, де можна буде облаштувати 366 місць. Загалом запланували розгорнути 700 ліжок, з міського бюджету на це виділили 18 млн грн.

Як зазначив Садовий, зараз перемовини ведуть навіть із директорами львівських медуніверситету та медколеджу.

Рішенням ТЕБ і НС ми дали позицію медичному коледжу, який працює в лікарні швидкої допомоги та медичному університеті, щоб вони тимчасово звільнили свої кабінети, аби ми могли облаштувати ліжка для хворих. Рішення не просте і ситуація також, дай Бог, щоб усі нові локації, які будуть створені, не були заповнені хворими, - додав Садовий.

Тимчасові шпиталі планують облаштувати до початку квітня, вже найближчими днями залучать представників будівельних компаній для робіт у поліклініках.

На Львівщині за попередню добу провели 2 289 досліджень на коронавірус, із них 1 065 - позитивні. За увесь час COVID-19 підтвердили у 88 124 осіб. Померли 2 413 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 73 325 осіб.

Як повідомлялося, сьогодні мер Львова Садовий повідомив, що у Львові розгорнуть додаткові госпіталі для COVID-пацієнтів. На першому етапі влада міста планує розгорнути додаткові 366 ліжок.

Також в ОДА припустили, що Львівська область із ймовірністю 90% опиниться в "червоній” зоні. Влада регіону готується до посилення карантину.