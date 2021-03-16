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В країні різко зросла кількість нових випадків зараження COVID-19
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16 березня 2021, 09:01 21

В країні різко зросла кількість нових випадків зараження COVID-19

16 березня 2021, 09:01 21
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За добу виявили майже 10 тисяч нових випадків
За добу виявили майже 10 тисяч нових випадків
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 15 березня COVID-19 діагностували у 9642 осіб, зафіксовано 264 летальних випадки, госпіталізували 2005 осіб, 6202 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

9642 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні на 16 березня. Серед захворілих - 474 дитини і 313 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 76 509 (в тому числі методом ПЛР - 38 738, методом ІФА - 18 275, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 496).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1065), місті Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) і Харківській (596) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 477 190 осіб;
  • одужало - 1 232 209 осіб;
  • летальних результатів - 28 697;
  • проведено ПЛР-тестів - 7 416 142.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Степанов назвав умову для введення в Україні жорсткого локдауну.

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