В школах и вузах рекомендуют ужесточить карантин

МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах

МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах

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Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения рекомендуют усилить карантинные мероприятия в учебных заведениях.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Министерство образования и науки.

Дополнительно к установленным карантинным мероприятиям, учитывая рост показателей заболеваемости и решение региональных комиссий ТЭБ и ЧС, общие МОН и МОЗ рекомендации предусматривают введение дополнительных ограничений при "желтых" и "оранжевых" уровнях эпидемической опасности, - сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В частности, предлагается переводить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.

Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги гриппа и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни, - отметил Шкарлет.

Также он сообщил, что, проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах.

Шкарлет просит педагогов и родителей с пониманием отнестись к таким вынужденным мерам. По словам министра образования и науки, ситуация с распространением коронавируса в Украине напряженная.

Как сообщалось сегодня, в Одессе школы, кроме младших классов, переведены на дистанционное обучение. "Дистанционка" продлится до "особого распоряжения".

Также во Львове из-за вспышки COVID-19 школы ушли на дистанционку. Речь идет об учащихся 5-11 классов.

Кроме этого, в школах и детских садах Ивано-Франковская продлили карантин. Власти города приняли такое решение, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию.