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15 березня 2021, 18:45 6

У МОЗ розповіли, коли починає діяти вакцина від коронавірусу після щеплення

15 березня 2021, 18:45 6
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Після введення першої дози вакцина Covishield забезпечує захист від коронавірусу на рівні 76%
Після введення першої дози вакцина Covishield забезпечує захист від коронавірусу на рівні 76%
Рixabay
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Вакцина від коронавірусу Covishield компанії AstraZeneca ефективна після першої дози. Однак захист починає діяти тільки на 22 день після першого щеплення.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Після введення першої дози вакцина Covishield забезпечує захист від коронавірусу на рівні 76%. Однак він діє тільки певний проміжок часу після щеплення.

"Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням", - пояснив Ляшко.

Вакцина Covishield - це препарат розроблений компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом, однак виготовлений на індійському заводі Serum Institute. Україна отримала першу партію цієї вакцини 23 лютого, а вакцинація населення почалася 25 лютого.

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Posted by Віктор Ляшко on Monday, March 15, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ляшко захворів на COVID-19 через 13 днів після вакцинації.

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