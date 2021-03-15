"Чисто українського штаму" коронавірусу немає – Рубан

В Україні циркулюють всі "небезпечні” штами коронавірусу

В Україні циркулюють всі "небезпечні” штами коронавірусу

Фото з відкритих джерел

В Україні з високою ймовірністю циркулюють такі штами коронавірусу SARS-CoV-2, як “британський”, “бразильський” та “африканський”, не всі вони наразі були виявлені лабораторним шляхом.

Про це сказав начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Я можу підтвердити, що в Івано-Франківській області виявлено новий, британський штам коронавірусу. Цей штамм підтвердив Інститут інфекційних захворювань. Я можу сказати 100%, що в Україні циркулюють всі штами, які циркулюють у всіх країнах – це нормальне явище для пандемії. Якщо його не виявили – це виключно через відсутність лабораторної бази щодо проведення секвенації. У нас циркулює 100% південноафриканський, бразильський, британський штам коронавірусу, - сказав Рубан.

На питання про те, чи є в країні чисто "український” штам коронавірусу, начальник ГУ Держпродспоживслужби заявив, що такого немає, і це "виключно неправдива інформація”.

Як повідомлялося 4 березня, в Україні зафіксований більш заразний британський штам коронавірусу. Виявлено два випадки, обидва – в Івано-Франківській області.