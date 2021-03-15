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15 березня 2021, 15:02 13

На Харківщині напали на бригаду "швидкої", є постраждалі

15 березня 2021, 15:02 13
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Побиті водій і санітарка – в лікарні
Побиті водій і санітарка – в лікарні
Фото з відкритих джерел
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У Валківському районі на Харківщині в ніч на 15 березня хулігани напали на бригаду «швидкої», що знаходилася в пункті базування. У результаті двох побитих медиків госпіталізували.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області, передає RegioNews.

Медики "швидкої" вже звернулися в поліцію.

Надзвичайна подія трапилась сьогодні вночі у пункті постійного базування Травневе Валківського відділення екстреної меддопомоги. Групою осіб було скоєно хуліганський напад на бригаду, яка, в очікуванні виклику, знаходилась на території пункту. Внаслідок нападу працівники Центру отримали тілесні ушкодження, - йдеться у повідомленні.

Як розповів Укрінформу директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, котрий відвідав в лікарні травмованих медиків, найбільше постраждав водій. Також побили санітарку. Їх доправили в лікарню, третій член екіпажу – фельдшер – не постраждала.

Це якісь хуліганські дії… Бригада знаходилася на роботі, очікувала виклику. Люди з траси приходять до пункту. Дівчину постраждалу після надання допомоги та огляду сьогодні ось відпускають додому. А в водія стан не дуже – черепно-мозкова травма та забої. Поки що він залишається в лікарні, - сказав Забашта.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що інформацію про подію в пункті "швидкої" внесли в журнал єдиного обліку територіального відділення поліції та проводять перевірку. Обставини, кількість та особи нападників встановлюють.

Надзвичайна подія трапилась сьогодні вночі у ППБ Травневе Валківського відділення ЕМД. Групою осіб було скоєно...

Posted by КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" on Monday, March 15, 2021

Як повідомлялося, у Запоріжжі невідомі побили депутата обласної ради. Раніше на його приймальню двічі організовувалися напади.

ушпиталення швидка допомога хуліганство напад медики Харківська область

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