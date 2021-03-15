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15 марта 2021, 15:02 15

На Харьковщине напали на бригаду "скорой", есть пострадавшие

15 марта 2021, 15:02 15
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Избитые водитель и санитарка - в больнице
Избитые водитель и санитарка - в больнице
Фото из открытых источников
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В Валковском районе Харьковской области в ночь на 15 марта хулиганы напали на бригаду «скорой», находящуюся в пункте базирования. В результате двух избитых медиков госпитализировали.

Об этом сообщается на Facebook-странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области, передает RegioNews.

Медики "скорой" уже обратились в полицию.

Чрезвычайно происшествие случилось сегодня ночью в пункте постоянного базирования Травневе Валковского отделение экстренной медпомощи. Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения, - говорится в сообщении.

Как рассказал Укринформу директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, который посетил в больнице травмированных медиков, больше всего пострадал водитель. Также избили санитарку. Их доставили в больницу, третий член экипажа – фельдшер – не пострадала.

Это какие-то хулиганские действия... Бригада находилась на работе, ожидала вызова. Люди с трассы приходят в пункт. Девушку пострадавшую после оказания помощи и осмотра сегодня вот отпускают домой. А у водителя состояние не очень – черепно-мозговая травма и ушибы. Пока что он остается в больнице, - сказал Забашта.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что информацию о происшествии в пункте "скорой" внесли в журнал единого учета территориального отделения полиции и проводят проверку. Обстоятельства, количество и личности нападавших устанавливают.

Надзвичайна подія трапилась сьогодні вночі у ППБ Травневе Валківського відділення ЕМД. Групою осіб було скоєно...

Posted by КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" on Monday, March 15, 2021

Как сообщалось, в Запорожье неизвестные избили депутата областного совета. Ранее на его приемную дважды организовывались нападения.

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