У Бердянську стався вибух у багатоповерхівці: є жертви

За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната

За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната

Фото: brd24.com

Сьогодні, 10 березня, в Бердянську в 9-поверховому будинку стався вибух на сьомому поверсі по вулиці Волонтерів, 156. В результаті події загинули двоє чоловіків, а жінку у важкому стані госпіталізували.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Бердянск24.

На місце події правоохоронці встановили, що у квартирі стався вибух невідомого пристрою. В результаті вибуху на місці загинули мешканці квартири - чоловіки 50 і 60 років.

Жінка 1971 року народження з тілесними ушкодженнями у важкому стані була госпіталізована в лікарню", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом вже розпочато розслідування та встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у Кропивницькому в результаті вибуху в квартирі 9-поверхового будинку постраждали двоє людей.