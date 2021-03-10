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10 березня 2021, 11:19 1642

У Бердянську стався вибух у багатоповерхівці: є жертви

10 березня 2021, 11:19 1642
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За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната
За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната
Фото: brd24.com
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Сьогодні, 10 березня, в Бердянську в 9-поверховому будинку стався вибух на сьомому поверсі по вулиці Волонтерів, 156. В результаті події загинули двоє чоловіків, а жінку у важкому стані госпіталізували.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Бердянск24.

На місце події правоохоронці встановили, що у квартирі стався вибух невідомого пристрою. В результаті вибуху на місці загинули мешканці квартири - чоловіки 50 і 60 років.

Жінка 1971 року народження з тілесними ушкодженнями у важкому стані була госпіталізована в лікарню", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом вже розпочато розслідування та встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у Кропивницькому в результаті вибуху в квартирі 9-поверхового будинку постраждали двоє людей.

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