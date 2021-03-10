У Бердянську стався вибух у багатоповерхівці: є жертви
За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната
За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната
Сьогодні, 10 березня, в Бердянську в 9-поверховому будинку стався вибух на сьомому поверсі по вулиці Волонтерів, 156. В результаті події загинули двоє чоловіків, а жінку у важкому стані госпіталізували.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Бердянск24.
На місце події правоохоронці встановили, що у квартирі стався вибух невідомого пристрою. В результаті вибуху на місці загинули мешканці квартири - чоловіки 50 і 60 років.
Жінка 1971 року народження з тілесними ушкодженнями у важкому стані була госпіталізована в лікарню", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом вже розпочато розслідування та встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, у Кропивницькому в результаті вибуху в квартирі 9-поверхового будинку постраждали двоє людей.
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