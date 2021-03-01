Раніше на його приймальню двічі організовувалися напади

Раніше на його приймальню двічі організовувалися напади

Фото: Суспільне

У Запоріжжі невідомі побили депутата обласної ради Дмитра Майстро біля його офісу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, напад стався 1 березня близько 9.20 на вулиці Шкільній.

На місце події виїхало керівництво поліції області та слідчо-оперативна група у повному складі. За попередніми даними, нападників було четверо. Їх особи і місцезнаходження встановлюються”, - йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що потерпілому надається медична допомога, вирішується питання правової кваліфікації події. Також правоохоронці встановлюють причини та обставини нападу на депутата.

Дмитро Майстро став депутатом обласної ради під час місцевих виборів у жовтні 2020 року від партії Володимира Буряка "Єднання", раніше на його приймальню невідомі двічі скоювали напад.

Нагадаємо, раніше у Харкові під міськрадою побилися прихильники ОПЗЖ з проукраїнськими активістами.