У Львові сталося ДТП за участі рейсового автобуса: є травмовані
Рятувальниками проводилися роботи по деблокуванню водія та пасажира автомобіля
Рятувальниками проводилися роботи по деблокуванню водія та пасажира автомобіля
У Львові зранку 13 березня відбулось зіткнення легкового автомобіля "Skoda Octavia" з рейсовим автобусом "Еталон".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС в області.
Внаслідок ДТП травми отримали водій та пасажир легкового автомобіля 2000 року народження. Їх із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано Львівську в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.
Рятувальники за допомогою обладнання розтиснули стійки та панелі автомобіля та зрізали водійські двері для вивільнення чоловіків.
Причини та обставини події встановлюють правоохоронці
Як повідомлялося, 9 березня на Харківщині мікроавтобус злетів з дороги та перекинувся: є жертви. Загинув один пасажир, ще восьмеро - травмовані.
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