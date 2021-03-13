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13 березня 2021, 13:49 8

У Львові сталося ДТП за участі рейсового автобуса: є травмовані

13 березня 2021, 13:49 8
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Рятувальниками проводилися роботи по деблокуванню водія та пасажира автомобіля
Рятувальниками проводилися роботи по деблокуванню водія та пасажира автомобіля
Фото: Facebook
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У Львові зранку 13 березня відбулось зіткнення легкового автомобіля "Skoda Octavia" з рейсовим автобусом "Еталон".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС в області.

Внаслідок ДТП травми отримали водій та пасажир легкового автомобіля 2000 року народження. Їх із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано Львівську в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Рятувальники за допомогою обладнання розтиснули стійки та панелі автомобіля та зрізали водійські двері для вивільнення чоловіків.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці

Як повідомлялося, 9 березня на Харківщині мікроавтобус злетів з дороги та перекинувся: є жертви. Загинув один пасажир, ще восьмеро - травмовані.

ушпиталення автобус ДТП поліція рятувальники

 
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