У Львові сталося ДТП за участі рейсового автобуса: є травмовані

Рятувальниками проводилися роботи по деблокуванню водія та пасажира автомобіля

Рятувальниками проводилися роботи по деблокуванню водія та пасажира автомобіля

Фото: Facebook

У Львові зранку 13 березня відбулось зіткнення легкового автомобіля "Skoda Octavia" з рейсовим автобусом "Еталон".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС в області.

Внаслідок ДТП травми отримали водій та пасажир легкового автомобіля 2000 року народження. Їх із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано Львівську в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Рятувальники за допомогою обладнання розтиснули стійки та панелі автомобіля та зрізали водійські двері для вивільнення чоловіків.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці

Як повідомлялося, 9 березня на Харківщині мікроавтобус злетів з дороги та перекинувся: є жертви. Загинув один пасажир, ще восьмеро - травмовані.