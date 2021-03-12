Арахамію оштрафувала поліція за порушення правил стоянки

Глава фракції "Слуга народу" подякував правоохоронцям

Глава фракції "Слуга народу" подякував правоохоронцям

Фото з Facebook

Автомобіль Давида Арахамії був припаркований на пішоходному переході - поліція оштрафувала нардепа за порушення правил стоянки.

Про це повідомив заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Сьогодні в медіа ширилось повідомлення про порушення ПДР, вчинене Давидом Арахамією, з натяком на непритягнення до відповідальності нібито у зв’язку із його статусом. Проте, патрульні поліцейські відреагували на це порушення — пана Арахамію притягнули до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства. Адміністративна постанова за ч. 3 ст. 122 КУпАП була складена та навіть оплачена на місці за допомогою електронного термінала, - повідомив Білошицький.

Його допис поширив у мережі сам Арахамія із подякою.

Дякую Патрульна поліція України. Винен - заплатив. Наступного разу буду уважніше, - написав нардеп.

Штраф за таке порушення – 255 грн.

Дякую Патрульна поліція України. Винен - заплатив. Наступного разу буду уважніше. Posted by David Braun on Friday, March 12, 2021

Як повідомлялося, 7 березня у соцмережах з’явилося фото Арахамії з відпочинку на Мальдівах. Фото – з одного із найдорожчих готелів.