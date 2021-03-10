НАЗК склало і спрямувало до суду адмінпротоколи щодо Садового

У відомстві вважають, що він порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

У відомстві вважають, що він порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Фото з відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за останні два тижні склало і спрямувало до суду 84 адміністративних протоколи, зокрема 14 - щодо мера Львова Андрія Садового.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів спрямовано до суду протоколи, окрім як на мера Львова Андрія Садового (14 протоколів), також щодо:

- колишнього в.о. голови Державної податкової служби (ДПС) у Чернівецькій області Бориса Акіменка (26 адмінпротоколів)

- старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області Юрія Сав'яка (8 адмінпротоколів)

- колишнього в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Валерія Лісницького (26 адмінпротоколів).

Було також спрямовано до суду адмінпротоколи щодо Михайла Гультая, судді Конституційного Суду України у відставці - у зв’язку з виявленими недостовірними відомостями в декларації посадовця, які відрізняються від достовірних на загальну суму близько 1 млн грн (876 759,05 грн).

Окрім того, через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій було складено протоколи стосовно представників таких партій: "Патріотична партія України" (керівник - Микола Габер); "Українська народна партія" (керівник - Олександр Клименко); "Нова політика" (керівник - Олександр Янчук); "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна" (керівник - Микола Томенко).

Як повідомляося раніше, учора НАЗК розпочало перевірку декларацій 88 чиновників. Для цього у відомстві розробили нові Правила проведення подібних перевірок.