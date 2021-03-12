Арахамию оштрафовала полиция за нарушение правил стоянки

Глава фракции "Слуга народа" поблагодарил правоохранителей

Глава фракции "Слуга народа" поблагодарил правоохранителей

Фото из Facebook

Автомобиль Давида Арахамии был припаркован на пешеходном переходе - полиция оштрафовала нардепа за нарушение правил стоянки.

Об этом сообщил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако, патрульные полицейские отреагировали на это нарушение — господина Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства. Административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП была составлена и даже оплачена на месте с помощью электронного терминала, - сообщил Белошицкий.

Его сообщение распространил в сети сам Арахамия с благодарностью.

Спасибо Патрульная полиция Украины. Виноват - заплатил. В следующий раз буду внимательнее, - написал нардеп.

Штраф за такое нарушение – 255 грн.

Дякую Патрульна поліція України. Винен - заплатив. Наступного разу буду уважніше. Posted by David Braun on Friday, March 12, 2021

Как сообщалось, 7 марта в соцсетях появилось фото Арахамии с отдыха на Мальдивах. Фото – из одного из самых дорогих отелей.