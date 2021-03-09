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ДТП в Польщі: дев'ятеро українців у важкому стані, лікарні відмовляли у наданні допомоги
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09 березня 2021, 09:16 1171

ДТП в Польщі: дев'ятеро українців у важкому стані, лікарні відмовляли у наданні допомоги

09 березня 2021, 09:16 1171
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Фото: з відкритих джерел
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Внаслідок ДТП, яке сталося у Польщі, у лікарнях країни знаходиться 24 українці, дев'ятеро з них у важкому стані. Через відсутність страховки у деяких постраждалих, польські лікарні відмовляли у лікуванні українцям.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані ДСНС.

Станом на 7:00 9 березня за інформацією МЗС України в лікувальних установах республіки Польща перебуває 24 особи (з них 9 у важкому стані)", - йдеться в ранковому зведенні.

Також повідомляється, що двох постраждалих під час ДТП у Польщі громадян України відмовлялися лікувати в польських клініках.

"У нас були два сигналу, що в Ярославі та Жешуві відмовлялися лікувати, тому що немає страховки. Питання в Жешуві ми вирішили, зв'язавшись з госпіталем. Зараз так само будемо контактувати з Ярославом", - розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова-Краковець автобус "Познань - Херсон", в якому перебували 57 громадян України, потрапив у ДТП. Унаслідок аварії загинули 5 осіб.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.

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