Авария судна в Черном море: украинку транспортируют в больницу вертолетом

Состояние спасенных моряков удовлетворительное

Состояние спасенных моряков удовлетворительное

Фото shipspotting.com

Военно-морские силы Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей при крушении сухогруза в Черном море украинки в больницу Констанцы, остальные 9 спасенных украинцев с судна - в удовлетворительном состоянии. Поиски еще одного члена экипажа продолжаются.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, передает RegioNews.

Volgo Balt 179: ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу Констанцы. Остальные спасенные моряки находятся на борту румынского спасательного судна GSP Falcon, - сообщил Николенко.

По словам представителя МИД, состояние спасенных моряков удовлетворительное. Поиски одного члена экипажа продолжаются.

Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

Как сообщалось, в Черном море затонуло судно с украинским экипажем на борту. Двое людей погибли, еще один пропал без вести.