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11 марта 2021, 14:30 518

Авария судна в Черном море: украинку транспортируют в больницу вертолетом

11 марта 2021, 14:30 518
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Состояние спасенных моряков удовлетворительное
Состояние спасенных моряков удовлетворительное
Фото shipspotting.com
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Военно-морские силы Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей при крушении сухогруза в Черном море украинки в больницу Констанцы, остальные 9 спасенных украинцев с судна - в удовлетворительном состоянии. Поиски еще одного члена экипажа продолжаются.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, передает RegioNews.

Volgo Balt 179: ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу Констанцы. Остальные спасенные моряки находятся на борту румынского спасательного судна GSP Falcon, - сообщил Николенко.

По словам представителя МИД, состояние спасенных моряков удовлетворительное. Поиски одного члена экипажа продолжаются.

Как сообщалось, в Черном море затонуло судно с украинским экипажем на борту. Двое людей погибли, еще один пропал без вести.

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