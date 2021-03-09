Кабмін розширив перелік обмежень для "червоної" зони карантину

Забороняються транспортні перевезення пасажирів

Забороняються транспортні перевезення пасажирів

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Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо", передає RegioNews.

Нові обмеження Кабміну стосуються роботи громадського транспорту.

Забороняється здійснення регулярних та нерегулярних транспортних перевезень пасажирів (крім транзитних перевезень), - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок.

Водночас під обмеження не потрапляють перевезення пасажирів легковими автомобілями у кількості 5 осіб (у т. ч. водій), але без урахування дітей; перевезення пасажирів службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості місць для сидіння та за умови інформування Нацполіції; перевезення пасажирів спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполученні, погодженими з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури; перевезення пасажирів спеціальними залізничними рейсами в приміському сполученні за погодженням з ОДА.

Як повідомлялося, сьогодні у МОЗ оновили карантинні зони: чотири області у "червоній". Київ потрапив у "помаранчеву" зону.

Також майже 10 областей України близькі до червоного рівня, - Шмигаль. Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус збільшилася.