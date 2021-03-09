Кабмин расширил перечень ограничений для "красной" зоны карантина

Запрещаются транспортные перевозки пассажиров

Запрещаются транспортные перевозки пассажиров

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Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо", передает RegioNews.

Новые ограничения Кабмина касаются работы общественного транспорта.

Запрещается осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме транзитных перевозок), - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

В то же время под ограничения не попадают перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек (в т. ч. водитель), но без учета детей; перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции; перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры; перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Как сообщалось, сегодня в Минздраве обновили карантинные зоны: четыре области в "красной". Киев попал в "оранжевую" зону.

Также почти 10 областей Украины близки к красному уровню, - Шмыгаль. Количество госпитализаций больных коронавирусом увеличилось.