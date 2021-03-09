16:54  09 марта
Украина одобрила COVID-вакцину Sinovac китайского производства - Reuters
15:15  09 марта
Судьи, нардепы и министры: НАПК начало проверку деклараций 88 чиновников
18:41  09 марта
На Донбассе боевики 18 раз стреляли из запрещенного вооружения - штаб
UA | RU
UA | RU
09 марта 2021, 21:17 15

Кабмин расширил перечень ограничений для "красной" зоны карантина

09 марта 2021, 21:17 15
Читайте також українською мовою
Запрещаются транспортные перевозки пассажиров
Запрещаются транспортные перевозки пассажиров
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров расширил перечень ограничений для "красного" уровня эпидемической опасности, связанной с распространением COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо", передает RegioNews.

Новые ограничения Кабмина касаются работы общественного транспорта.

Запрещается осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме транзитных перевозок), - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

В то же время под ограничения не попадают перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек (в т. ч. водитель), но без учета детей; перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции; перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры; перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Как сообщалось, сегодня в Минздраве обновили карантинные зоны: четыре области в "красной". Киев попал в "оранжевую" зону.

Также почти 10 областей Украины близки к красному уровню, - Шмыгаль. Количество госпитализаций больных коронавирусом увеличилось.

COVID-19 коронавирус красная зона карантин Ограничение транспорт

Три COVID-больницы Черновцов загружены на 98-100%
09 марта 2021, 20:20
В МВД за неделю выявили более тысячи случаев COVID-19
09 марта 2021, 18:48
В полиции рассказали, кто чаще всего нарушает карантин на Закарпатье
09 марта 2021, 18:06
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Все публикации »
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua