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09 березня 2021, 20:20 7

Три COVID-лікарні Чернівців завантажені на 98-100%

09 березня 2021, 20:20 7
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З минулого тижня пацієнтів із обласного центру почали госпіталізовувати у районні лікарні
З минулого тижня пацієнтів із обласного центру почали госпіталізовувати у районні лікарні
Фото Чернівецької ОДА
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Чернівецькі міські лікарні №№1, 3, 4, які приймають хворих на коронавірус, завантажені уже на 98-100%.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний під час засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Минулий тиждень був найважчим із часів початку пандемії для системи охорони здоров'я нашої області. Ми мали абсолютні антирекорди із госпіталізації, коли за одну добу у госпітальні бази для хворих на коронавірус потрапили 176 пацієнтів. За останній рік такої госпіталізації ще не було. Наразі госпітальні бази у Чернівцях, це лікарні №1, №3 та №4, завантажені на 98-100%. Реанімації цих лікарень також повністю завантажені, - сказав Олег Чорний.

За його словами, з минулого тижня пацієнтів із обласного центру почали госпіталізовувати у Герцаївську та Новоселицьку районні лікарні. І вони також почали завантажуватись.

На обласній комісії з питань ТЕБ та НС звернулися до Чернівецької міської ради з проханням підготувати резерв місць у лікарнях та лікарів, які надаватимуть медичну допомогу у госпітальних базах Чернівецької області.

Як повідомлялося, у "червоних" Чернівцях відновлять роботу найбільшого ринку. Це було вимогою протестувальників, які влаштували сьогодні мітинг.

коронавірус ушпиталення Чернівці COVID-19 лікарні ОДА

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