Три COVID-лікарні Чернівців завантажені на 98-100%

З минулого тижня пацієнтів із обласного центру почали госпіталізовувати у районні лікарні

З минулого тижня пацієнтів із обласного центру почали госпіталізовувати у районні лікарні

Фото Чернівецької ОДА

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний під час засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Минулий тиждень був найважчим із часів початку пандемії для системи охорони здоров'я нашої області. Ми мали абсолютні антирекорди із госпіталізації, коли за одну добу у госпітальні бази для хворих на коронавірус потрапили 176 пацієнтів. За останній рік такої госпіталізації ще не було. Наразі госпітальні бази у Чернівцях, це лікарні №1, №3 та №4, завантажені на 98-100%. Реанімації цих лікарень також повністю завантажені, - сказав Олег Чорний.

За його словами, з минулого тижня пацієнтів із обласного центру почали госпіталізовувати у Герцаївську та Новоселицьку районні лікарні. І вони також почали завантажуватись.

На обласній комісії з питань ТЕБ та НС звернулися до Чернівецької міської ради з проханням підготувати резерв місць у лікарнях та лікарів, які надаватимуть медичну допомогу у госпітальних базах Чернівецької області.

Як повідомлялося, у "червоних" Чернівцях відновлять роботу найбільшого ринку. Це було вимогою протестувальників, які влаштували сьогодні мітинг.