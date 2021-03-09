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09 березня 2021, 18:48 4

У МВС за тиждень виявили понад тисячу випадків COVID-19

09 березня 2021, 18:48 4
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Всього одужали 36 428 осіб в МВС
Всього одужали 36 428 осіб в МВС
Фото з відкритих джерел
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Протягом минулого тижня на коронавірусну хворобу у системі Міністерства внутрішніх справ захворіло 1130 працівників.

Про це інформує пресслужба МВС України, передає RegioNews.

"За минулий тиждень на коронавірус захворіло 1130 працівників системи МВС. Найбільшу кількість інфікованих зафіксовано в Івано-Франківській Закарпатській, Тернопільській областях та у м. Києві”, — повідомили у МВС.

За даними МВС, всього з початку пандемії зафіксовано 37 392 правоохоронці, які захворіли, одужали — 36 428, померли — 134.

Нагадаємо, в Івано-Франківську найбільша захворюваність та смертність від початку пандемії.

коронавірус Україна смерть МВС смерті

 
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