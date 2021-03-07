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07 березня 2021, 16:25 12

У Вінниці на переїзді зіткнулися потяг і легковик

07 березня 2021, 16:25 12
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Водій автівки госпіталізований
Водій автівки госпіталізований
Фото ДСНС
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Сьогодні вранці на нерегульованому залізничному переїзді у Вінниці потяг протаранив легковик.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.

Вінницькі рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи на залізничному переїзді.

7 березня о 06:58 до Служби порятунку "101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на нерегульованому залізничному переїзді на вул. Залізничній у м. Вінниці. По прибуттю бійці ДПРЧ-5 м. Вінниці встановили, що відбулося зіткнення дизельпотягу та легкового автомобіля ВАЗ-2106. Внаслідок ДТП постраждав водій автівки. Рятувальники передали травмованого чоловіка бригаді екстреної медичної допомоги, - йдеться в повідомленні рятувальників.

До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося п'ять чоловік особового складу та один спецавтомобіль.

Як повідомляє низка ЗМІ, попередньою причиною зіткнення вважається рух водія автомобіля ВАЗ-2106 на забороняючий сигнал світлофора.

Як повідомлялося, учора у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: багато загиблих і травмованих. На цю трагедію вже відреагував президент Володимир Зеленський.

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