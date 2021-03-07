Пассажиров поезда "Киев-Черновцы" этой ночью высадили посреди дороги

Ранее Укрзализныця обещала без изменений завершить рейсы, начатые сегодня в полночь

Ранее Укрзализныця обещала без изменений завершить рейсы, начатые сегодня в полночь

Фото из открытых источников

Пассажиров, которые добирались в эту ночь из столицы в регионы "красной" зоны – на Прикарпатье и Буковину, высадили в Львове несмотря на обещание Укрзализныци, что начатые сегодня рейсы будут завершены.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Пассажиры поезда "Киев-Черновцы" сообщили, что их высадили из вагона во Львове в пять часов утра с обещаниями, что им организуют пересадку на другой поезд.

Однако этого не сделали.

В "Укрзализныце" обещали, что ограничения не коснутся пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений. Поэтому я спокойно ждал поезд. И тут вдруг уже во время посадки проводники сообщили нам, что в 5 утра нас во Львове пересадят на другой поезд. Но заверили, что все будет нормально, и мы сможем добраться до пунктов назначения", - рассказал пассажир Александр.

Однако, когда около десятка пассажиров, в том числе с детьми, утром вышли на львовском вокзале, оказалось, что никто никого не собирается куда-то пересаживать.

Когда мы выходили из поезда, нам сказали: подходите к начальнику вокзала, он вас должен пересадить. Мол, нас будет ждать одесский поезд. Когда же подошли к начальнику, он заявил, что нет никаких поездов и никто никого не будет пересаживать, - добавляет черновчанин.

В конце концов, проблему решали сами потерпевшие при помощи онлайн-платформы BlaBlaCar.

Укрзализныця ситуацию пока не прокомментировала.

Как сообщалось, со вторника Укрзализныця прекращает сообщение с Закарпатьем. Регион попал в "красную" зону карантина.

Ранее сообщалось, что в "Укрзализныце" рассказали, как ходят поезда в "красные" зоны карантина. Из-за ограничение продажа билетов до Ивано-Франковщины сейчас закрыта.