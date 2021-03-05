Залізничники готуються до протестів

Ситуацію в "Укрзалізниці" профспілчани пов’язують з неефективним менеджментом

Ситуацію в "Укрзалізниці" профспілчани пов’язують з неефективним менеджментом

Фото з відкритих джерел

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України готується до акцій протесту, мета яких - привернути увагу до катастрофічної ситуації в "Укрзалізниці", яку вони пов’язують з непрофесійними та незаконними діями керівництва.

Про це йдеться у відкритому листі профспілки, передає RegioNews.

Профспілка залізничників повідомляє, що голова правління УЗ Володимир Жмак ігнорує колектив, а його рішення лише погіршують умови життя робітників української залізниці і їх сімей.

23 лютого президією Ради профспілки ухвалено рішення про створення Центрального штабу з організації та проведення цілеспрямованих акцій протесту. Профспілка запропонувала об'єднати зусилля у боротьбі із неефективним менеджментом УЗ Вільній профспілці машиністів України та іншим репрезентативним профспілкам на залізничному транспорті.

Всебічно підтримуючи ідею об’єднання зусиль усіх профспілок та консолідації наших спільних дій задля досягнення єдиної надважливої мети – захисту законних прав та інтересів всіх без винятку залізничників, пропонуємо надати пропозиції щодо можливих форм спільного законного спротиву та навести конкретні приклади успішного проведення вашими профспілковими організація подібних акцій з позитивним вирішення нагальних проблем залізничників, - йдеться у листі профспілки.

Як повідомлялося, голова правління УЗ заявляв, що Укрзалізниця скоротить майже третину штату центрального офісу. Оптимізувати робітничі професії не будуть.