15:36  05 березня
У Сумах через "помаранчеву” зону заборонили проведення масових заходів
12:57  05 березня
Нардепи провалили закон щодо призначення в.о. голів міськадміністрацій
18:22  05 березня
Доба в ООС: три обстріли, снайпер поранив українського військового
UA | RU
UA | RU
05 березня 2021, 21:35 1322

Залізничники готуються до протестів

05 березня 2021, 21:35 1322
Читайте также на русском языке
Ситуацію в "Укрзалізниці" профспілчани пов’язують з неефективним менеджментом
Ситуацію в "Укрзалізниці" профспілчани пов’язують з неефективним менеджментом
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України готується до акцій протесту, мета яких - привернути увагу до катастрофічної ситуації в "Укрзалізниці", яку вони пов’язують з непрофесійними та незаконними діями керівництва.

Про це йдеться у відкритому листі профспілки, передає RegioNews.

Профспілка залізничників повідомляє, що голова правління УЗ Володимир Жмак ігнорує колектив, а його рішення лише погіршують умови життя робітників української залізниці і їх сімей.

23 лютого президією Ради профспілки ухвалено рішення про створення Центрального штабу з організації та проведення цілеспрямованих акцій протесту. Профспілка запропонувала об'єднати зусилля у боротьбі із неефективним менеджментом УЗ Вільній профспілці машиністів України та іншим репрезентативним профспілкам на залізничному транспорті.

Всебічно підтримуючи ідею об’єднання зусиль усіх профспілок та консолідації наших спільних дій задля досягнення єдиної надважливої мети – захисту законних прав та інтересів всіх без винятку залізничників, пропонуємо надати пропозиції щодо можливих форм спільного законного спротиву та навести конкретні приклади успішного проведення вашими профспілковими організація подібних акцій з позитивним вирішення нагальних проблем залізничників, - йдеться у листі профспілки.

Як повідомлялося, голова правління УЗ заявляв, що Укрзалізниця скоротить майже третину штату центрального офісу. Оптимізувати робітничі професії не будуть.

Укрзализныця залізниця штаб протести акції протесту

В "Укрзалізниці" розповіли, як ходять потяги у "червоні" зони карантину
03 березня 2021, 16:58
Поїзд протаранив легковик на Донеччині, водій загинув
03 березня 2021, 16:49
"Укрзалізниця" з 7 березня призупиняє висадку/посадку пасажирів у Чернівецькій і Житомирській областях
02 березня 2021, 19:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Саботаж по-чорнономорськи: як депутати міськради паралізують роботу нового мера Чорноморська
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua