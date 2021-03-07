Сьогодні на Тернопіллі горів резервуар з мазутом на 5 тис. кубометрів на ТОВ "Радехівський цукор"

Жертв і постраждалих немає

Жертв і постраждалих немає

Фото ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу, на території ТОВ "Радехівський цукор" на Тернопільщині.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал пресслужби ДСНС.

У м. Заводське Чортківського району Тернопільської області виникла пожежа в резервуарі із залишком мазуту.

7 березня о 7:28 у м.Заводське Чортківського району на території ТОВ "Радехівський цукор" у резервуарі (об'ємом 5 тис. м куб.) із залишком мазуту виникла пожежа на площі близько 200 кв. О 8:41 пожежу в резервуарі локалізовано на площі 200 м. кв., о 9: 16 – ліквідовано. Жертв і постраждалих немає, - йдеться в повідомленні.

У гасінні пожежі було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 8 людей особового складу.

Як повідомлялося, 3 березня на Вінничині через пожежу загинула дитина, ще одна потрaпилa до реaнімaції.