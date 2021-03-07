Сегодня на Тернопольщине горел резервуар с мазутом на 5 тыс. кубометров на ООО "Радеховский сахар"

Жертв и пострадавших нет

Жертв и пострадавших нет

Фото ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ГСЧС.

В г. Заводское Чертковского района Тернопольской области произошел пожар в резервуаре с остатком мазута.

7 марта в 7:28 в г.Заводское Чертковского района на территории ООО "Радеховский сахар" в резервуаре (объемом 5 тыс. м куб.) с остатком мазута возник пожар на площади около 200 кв. В 8:41 пожар в резервуаре локализован на площади 200 м. кв., в 9: 16 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении.

В тушении пожара было задействовано три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 8 человек личного состава.

Как сообщалось, 3 марта в Винницкой области из-за пожара погиб ребенок, еще один попал в реанимацию.