У лікарні в Чернівецькій області сталося задимлення на кисневій станції

Пригода трапилася приблизно опівдні

Пригода трапилася приблизно опівдні

Фото з відкритих джерел

У Чернівецькій області сталося задимлення на кисневій станції в Сокирянській центральній районній лікарні.

Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні, передає RegioNews.

…Сьогодні під час проведення підготовчих робіт до введення в експлуатацію кисневої станції відбулося задимлення, яке одразу було локалізовано. Ситуація що сталася ніяким чином не вплинуло на подачу кисню та роботу лікарня. Медична допомога надається у штатному режимі, - йдеться в повідомленні.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про загорання на кисневій станції в Сокирянській лікарні.

Для запобігання поширення недостовірної інформації повідомляю, що сьогодні під час проведення підготовчих робіт до... Posted by Сокирянська лікарня on Thursday, March 4, 2021

Як повідомлялося раніше, 27 лютого у міській лікарні Чернівців стався вибух: є загиблі. Причини вибуху встановлюють спеціалісти.