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04 березня 2021, 13:06 14

У лікарні в Чернівецькій області сталося задимлення на кисневій станції

04 березня 2021, 13:06 14
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Пригода трапилася приблизно опівдні
Пригода трапилася приблизно опівдні
Фото з відкритих джерел
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У Чернівецькій області сталося задимлення на кисневій станції в Сокирянській центральній районній лікарні.

Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні, передає RegioNews.

…Сьогодні під час проведення підготовчих робіт до введення в експлуатацію кисневої станції відбулося задимлення, яке одразу було локалізовано. Ситуація що сталася ніяким чином не вплинуло на подачу кисню та роботу лікарня. Медична допомога надається у штатному режимі, - йдеться в повідомленні.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про загорання на кисневій станції в Сокирянській лікарні.

Для запобігання поширення недостовірної інформації повідомляю, що сьогодні під час проведення підготовчих робіт до...

Posted by Сокирянська лікарня on Thursday, March 4, 2021

Як повідомлялося раніше, 27 лютого у міській лікарні Чернівців стався вибух: є загиблі. Причини вибуху встановлюють спеціалісти.

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