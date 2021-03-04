В Україні зросли штрафи за порушення пожежної безпеки

Вони збільшилися до майже 6 тисяч гривень

Вони збільшилися до майже 6 тисяч гривень

Рixabay

В Україні штрафи за порушення пожежної безпеки зросли до майже 6 тисяч гривень. Чинності набрав відповідний законопроект №3755.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України". Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення, пише RegioNews.

За порушення вимог щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергообладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії каратимуть попередженням або штрафом для громадян і працівників від 1700 до 3400 гривень. Для посадових осіб сума складе від 3400 до 5100 гривень.

Раніше за такі порушення штрафували на суму від 17 до 170 гривень.

Розмір штрафу за порушення встановлених на залізничному, морському і річковому транспорті правил пожежної безпеки для громадян становитиме від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб - від 3400 до 5100 гривень.

За таке порушення на повітряному транспорті загрожує штраф від 2550 до 4250 гривень для громадян та від 4250 до 5950 гривень - для посадових осіб.

Нагадаємо, відповідний закон Рада ухвалила 26 січня.