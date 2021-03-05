У Рівненській області викрито посадовця ДСНС на одержанні систематичних хабарів

Гроші він отримував за дозвільні документи та безперешкодну діяльність

Гроші він отримував за дозвільні документи та безперешкодну діяльність

Фото: gp.gov.ua

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.



Правоохоронець вимагав та одержав від фізичної особи-підприємця 10 тисяч грн неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв не вживати щодо нього заходи адміністративно-правового характеру, сприяти у видачі дозвільних документів у сфері протипожежної безпеки та подальше безперешкодне ведення господарської діяльності.



Під час проведення обшуку у службовця вилучено грошові кошти та чорнові записи за березень 2021 року, де вказана 31 особа та зазначені грошові кошти, які він вже отримав та планував отримати.

Згідно цих записів лише за чотири дні березня 2021 року він отримав неправомірну вигоду від 28 осіб на загальну суму 35,5 тис грн. Також планував отримати ще 3 тис грн від 4 осіб, однак був викритий правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час одержання хабаря затримано поліцейського.