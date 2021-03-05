Больше половины украинцев поддержат "жесткий" карантин при росте заболеваемости COVID-19

Больше всего возражений вызывает лишь остановка общественного транспорта

Больше всего возражений вызывает лишь остановка общественного транспорта

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг” 2-3 марта, передает RegioNews.

37% считают, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет. 34% говорят, что он не меняется, 20% – уменьшается. 56% поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. 41% – противоположного мнения, - говорится в результатах исследования.

Также сообщается, что две трети поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна. 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% – школ, 47% – детсадов. Зато почти 80% против остановки междугороднего и городского общественного транспорта.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021 года.

Как сообщалось, в Кабмине не исключают введения нового локдауна и расширения "красной” зоны. Ситуация с распространением коронавируса ухудшается в нескольких областях.