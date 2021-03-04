15:31  04 березня
Вакцинація в Україні: виявлено 126 побічних ефектів, одна людина госпіталізована
10:06  04 березня
Справа Стерненка: поліція спростувала інформацію про тиск на фігуранта справи
18:22  04 березня
Доба в ООС: бойовики чотири рази стріляли із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
04 березня 2021, 18:58 5

Виявлення в Україні британського штаму коронавірусу не вплине на хід вакцинальної кампанії, - Ляшко

04 березня 2021, 18:58 5
Читайте также на русском языке
Британська мутація не впливає на ефективність вакцинації
Британська мутація не впливає на ефективність вакцинації
Читайте также
на русском языке

За прогнозом головного санлікаря, виявлення в Україні британського штаму коронавірусу не вплине на хід вакцинальної кампанії.

Про це сказав головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на пресконференції в Укрінформі, передає RegioNews.

Виявлення британської мутації коронавірусу не вплине на хід вакцинальної кампанії. Британська мутація не впливає на ефективність вакцинації. Виявлення британського штаму має ще раз нагадати українцям про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів, - сказав Віктор Ляшко.

Ляшко також повідомив, що нині науковці вивчають вплив південноафриканської мутації вірусу, і нагадав, що британський штам виявлено у двох жителів Івано-Франківської області.

Наголошую, що, за існуючими даними, британська мутація вірусу не впливає на ефективність вакцини Pfizer, AstraZeneca, тому ми спокійно продовжуємо вакцинацію саме тими вакцинами, які є у нас. Паралельно ми будем проводити дослідження , оскільки вже з’являється інформація щодо ефективності вакцини до південно- африканського варіанту коронавірусу, - додав Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні зафіксований більш заразний британський штам коронавірусу. Виявлено два випадки, обидва – в Івано-Франківській області.

вакцина вакцинація Віктор Ляшко коронавірус COVID-19

У Чернівцях обласний "ковідний штаб" бачить потребу в посиленні карантину
04 березня 2021, 18:13
Військовослужбовці у зоні ООС масово відмовлюються вакцинуватися від коронавірусу
04 березня 2021, 18:00
Голова Закарпатської ОДА вакцинувався від COVID-19 разом із співаками
04 березня 2021, 17:01
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Березневі довибори на прикарпатському окрузі №87: що цікавого пропонують та декларують кандидати
Налаштований на компроміс: як мер Житомира Сухомлин поєднав непоєднуване
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua