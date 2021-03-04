Виявлення в Україні британського штаму коронавірусу не вплине на хід вакцинальної кампанії, - Ляшко

Британська мутація не впливає на ефективність вакцинації

Британська мутація не впливає на ефективність вакцинації

За прогнозом головного санлікаря, виявлення в Україні британського штаму коронавірусу не вплине на хід вакцинальної кампанії.

Про це сказав головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на пресконференції в Укрінформі, передає RegioNews.

Виявлення британської мутації коронавірусу не вплине на хід вакцинальної кампанії. Британська мутація не впливає на ефективність вакцинації. Виявлення британського штаму має ще раз нагадати українцям про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів, - сказав Віктор Ляшко.

Ляшко також повідомив, що нині науковці вивчають вплив південноафриканської мутації вірусу, і нагадав, що британський штам виявлено у двох жителів Івано-Франківської області.

Наголошую, що, за існуючими даними, британська мутація вірусу не впливає на ефективність вакцини Pfizer, AstraZeneca, тому ми спокійно продовжуємо вакцинацію саме тими вакцинами, які є у нас. Паралельно ми будем проводити дослідження , оскільки вже з’являється інформація щодо ефективності вакцини до південно- африканського варіанту коронавірусу, - додав Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні зафіксований більш заразний британський штам коронавірусу. Виявлено два випадки, обидва – в Івано-Франківській області.