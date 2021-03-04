Військовослужбовці у зоні ООС масово відмовлюються вакцинуватися від коронавірусу

З 40 тисяч військовослужбовців у зоні ООС зробити щеплення погодилися тільки близько 7 тисяч

З 40 тисяч військовослужбовців у зоні ООС зробити щеплення погодилися тільки близько 7 тисяч

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З 40 тисяч військовослужбовців у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі на цей час погодилися зробити щеплення від коронавірусу тільки близько 7 тисяч бійців.

Про це повідомив головний епідеміолог Збройних сил України Микола Олім в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews Ситуацію, що склалася, він пов'язав із "політизацією прищеплювальної кампанії". "Попри всі наші зусилля по роз'яснювальній роботі, і президент (Володимир Зеленський — ред.) вакцинувався у нас у зоні ООС у 59-му мобільному госпіталі, на жаль, усе одно є відмови від вакцинації", — додав Олім. Головний епідеміолог ЗСУ повідомив, що наразі в район ООС надійшло вже 14 тисяч доз вакцин. Так, у Донецьку область для військовослужбовців передали 7200 доз, а в Луганську — 6800. Вже зробили щеплення 884 особи, що приблизно 12% від 7 тисяч військовослужбовців, які погодилися вакцинуватися. Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче збільшити темпи вакцинації від COVID-19.

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