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04 березня 2021, 18:00 1

Військовослужбовці у зоні ООС масово відмовлюються вакцинуватися від коронавірусу

04 березня 2021, 18:00 1
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З 40 тисяч військовослужбовців у зоні ООС зробити щеплення погодилися тільки близько 7 тисяч
З 40 тисяч військовослужбовців у зоні ООС зробити щеплення погодилися тільки близько 7 тисяч
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З 40 тисяч військовослужбовців у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі на цей час погодилися зробити щеплення від коронавірусу тільки близько 7 тисяч бійців.

Про це повідомив головний епідеміолог Збройних сил України Микола Олім в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews

Ситуацію, що склалася, він пов'язав із "політизацією прищеплювальної кампанії".

"Попри всі наші зусилля по роз'яснювальній роботі, і президент (Володимир Зеленський — ред.) вакцинувався у нас у зоні ООС у 59-му мобільному госпіталі, на жаль, усе одно є відмови від вакцинації", — додав Олім.

Головний епідеміолог ЗСУ повідомив, що наразі в район ООС надійшло вже 14 тисяч доз вакцин.

Так, у Донецьку область для військовослужбовців передали 7200 доз, а в Луганську — 6800. Вже зробили щеплення 884 особи, що приблизно 12% від 7 тисяч військовослужбовців, які погодилися вакцинуватися.

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче збільшити темпи вакцинації від COVID-19.

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