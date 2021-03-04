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04 марта 2021, 18:58 2

Выявление в Украине британского штамма коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании, - Ляшко

04 марта 2021, 18:58 2
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Британская мутация не влияет на эффективность вакцинации
Британская мутация не влияет на эффективность вакцинации
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По прогнозу главного санврача, выявление в Украине британского штамма коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании.

Об этом сказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в Укринформе, передает RegioNews.

Выявление британской мутации коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании. Британская мутация не влияет на эффективность вакцинации. Выявление британского штамма должно еще раз напомнить украинцам о необходимости соблюдать противоэпидемических мероприятий, - сказал Виктор Ляшко.

Ляшко также сообщил, что сейчас ученые изучают влияние южноафриканской мутации вируса, и напомнил, что британский штамм обнаружен у двух жителей Ивано-Франковской области.

Подчеркиваю, что, по существующим данным, британская мутация вируса не влияет на эффективность вакцины Pfizer, AstraZeneca, поэтому мы спокойно продолжаем вакцинацию именно теми вакцинами, которые есть у нас. Параллельно мы будем проводить исследование , поскольку уже появляется информация относительно эффективности вакцины к южно - африканскому варианту коронавируса, - добавил Ляшко.

Как сообщалось, в Украине зафиксирован более заразный британский штамм коронавирус. Выявлены два случая, оба – в Ивано-Франковской области.

вакцина вакцинация Виктор Ляшко коронавирус COVID-19

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