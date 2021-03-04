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04 березня 2021, 13:40 13

В Україні зафіксований більш заразний британський штам коронавірусу

04 березня 2021, 13:40 13
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Виявлено два випадки, обидва – в Івано-Франківській області
Виявлено два випадки, обидва – в Івано-Франківській області
Фото з відкритих джерел
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В Україні зафіксували більш заразний британський штам коронавірусу, біоматеріали були відібрані 18 і 19 лютого.

Про це повідомила Алла Мироненко, професор відділення респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, передає RegioNews з посиланням на LIGA.net

Вчений зазначила, що було виявлено два випадки британського штаму. Обидва – в Івано-Франківській області: у 41-річного чоловіка і у 54-річної жінки. Біологічні матеріали були відібрані 18 і 19 лютого. Професор уточнила, що була виявлена не тільки мутація N501Y (характерна також для південноафриканського і бразильського штамів), але й інші, притаманні саме британському варіанту.

Мироненко не змогла розповісти про стан пацієнтів, оскільки Інститут займався лише секвенуванням геному біоматеріалу і не отримував даних про імена хворих.

Як повідомлялося раніше, 26 лютого у МОЗ заявляли, що в Україні не виявили нових штамів коронавірусу. МОЗ очікував результатів проведеного всередині країни секвенування, дослідження зразків тяжкохворих в Івано-Франківській області.

Пізніше повідомлялося, що на Львівщині циркулюють два штами коронавірусу, "південноафриканського" і "британського" штамів серед них поки в області не виявили.

Також 3 березня стало відомо, що фахівці виявили на Буковині два штами коронавірусу. Цей факт підтверджений лабораторно в Лондоні.

коронавірус зараження медицина COVID-19 Івано-Франківська область

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