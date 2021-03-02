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02 марта 2021, 17:45 5

Глава НАПК направил в суд протоколы на Тупицкого

02 марта 2021, 17:45 5
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Они касаются конфликта интересов и намеренного неуказания в декларации земельного участка
Они касаются конфликта интересов и намеренного неуказания в декларации земельного участка
Фото из открытых источников
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Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил в суд два протокола об административном нарушении в отношении бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом сообщает НАПК на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Председатель НАПК Александр Новиков направил в Голосеевский районный суд города Киева два протокола об административном правонарушении Александра Тупицкого, который до 29.12.2020 занимал должность Председателя Конституционного Суда Украины, - говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что указанные протоколы Новиков составил 8 февраля. Они касаются признаков конфликта интересов при принятии решения о неконституционности е-декларирования и относительно намеренного неуказания в декларации участка, расположенного в Крыму.

Ответственность за эти нарушения предусмотрена ч. 4 ст. 172-6 (Нарушение требований финансового контроля) и ч. 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь НАПК ожидает от суда сообщения о времени и дате судебных заседаний, на которых будет рассматриваться дело.

Голова НАЗК Олександр Новіков направив до суду протоколи щодо Олександра Тупицького, який до 29.12.2020 обіймав посаду...

Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Tuesday, March 2, 2021

Как сообщалось, Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого. В декабре 2020 года президент уже устранял Тупицкого от должности на два месяца.

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