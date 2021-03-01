В ДТП на Закарпатье – пятеро травмированных
Две машины столкнулись на трассе Киев-Чоп
Две машины столкнулись на трассе Киев-Чоп
ДТП случилось около 20 часов 1 марта на трассе Киев-Чоп, на участке от села Ракошино до Мукачево на Закарпатье.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.
Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан. На трассе столкнулись "KIA Ceed" и "Škoda".
Уже известно о 5 травмированных, которые получили травмы различной степени тяжести. Их забрала скорая в больницу Мукачева, — написал в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.
На месте происшествия работают следователи.
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