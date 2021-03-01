08:59  01 марта
В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
16:37  01 марта
Полиция открыла дело из-за ДТП с участием нардепа Дубинского
18:38  01 марта
Сутки в ООС: один военный ранен, еще восемь получили боевые травмы
UA | RU
UA | RU
01 марта 2021, 22:02 325

В ДТП на Закарпатье – пятеро травмированных

01 марта 2021, 22:02 325
Читайте також українською мовою
Две машины столкнулись на трассе Киев-Чоп
Две машины столкнулись на трассе Киев-Чоп
Фото из Telegram-канала В.Глаголы
Читайте також
українською мовою

ДТП случилось около 20 часов 1 марта на трассе Киев-Чоп, на участке от села Ракошино до Мукачево на Закарпатье.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан. На трассе столкнулись "KIA Ceed" и "Škoda".

Уже известно о 5 травмированных, которые получили травмы различной степени тяжести. Их забрала скорая в больницу Мукачева, — написал в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

На месте происшествия работают следователи.

Как сообщалось, сегодня нардеп Александр Дубинский попал в ДТП на Львовщине. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Мукачево госпитализация ДТП Закарпатье ранение

Полиция открыла дело из-за ДТП с участием нардепа Дубинского
01 марта 2021, 16:37
В Ивано-Франковской области авто врезалось в дерево и съехало в кювет: пострадали 5 человек
01 марта 2021, 10:39
В Запорожье столкнулись две легковушки: есть погибшие и травмированные
28 февраля 2021, 13:25
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом
Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Владимир Горбач
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram