В ДТП на Закарпатье – пятеро травмированных

Две машины столкнулись на трассе Киев-Чоп

Две машины столкнулись на трассе Киев-Чоп

Фото из Telegram-канала В.Глаголы

ДТП случилось около 20 часов 1 марта на трассе Киев-Чоп, на участке от села Ракошино до Мукачево на Закарпатье.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан. На трассе столкнулись "KIA Ceed" и "Škoda".

Уже известно о 5 травмированных, которые получили травмы различной степени тяжести. Их забрала скорая в больницу Мукачева, — написал в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

На месте происшествия работают следователи.

Как сообщалось, сегодня нардеп Александр Дубинский попал в ДТП на Львовщине. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.