У Харківській області військових медиків почали вакцинувати від COVID-19 – ОДА

Сьогодні вакцинували 18 військових медиків

Сьогодні вакцинували 18 військових медиків

Фото пресслужби Харківської ОДА

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської обласної державної адміністрації

18 співробітників Військово-медичного клінічного центру Північного регіону вакцинували 26 лютого. Серед них - сестринський персонал і лікарі, які працюють в інфекційному відділенні та безпосередньо контактують із хворими, - повідомляє прес-служба.

Щеплення медикам роблять у пункті вакцинації Харківської обласної клінічної лікарні.

В ОКЛ створена основна бригада для проведення вакцинації. Вона вакцинуватиме співробітників самої ОКЛ, а також співробітників лікарень обласного підпорядкування, які працюють із пацієнтами з коронавірусною хворобою. У приймально-діагностичному відділенні у нас обладнано спеціальне приміщення для вакцинації. Там ми здійснюємо огляд пацієнтів, вакцинацію, є кабінет, в якому людина проводить 30 хвилин після щеплення, - сказав генеральний директор обласної клінічної лікарні Володимир Ярош.

За його словами, наразі лікарня отримала 150 доз вакцини. Загалом в області вже вакцинували 60 медпрацівників.

Вакцину CoviShield для проведення першої хвилі вакцинації було доставлено в регіон у ніч на 25 лютого.

Як повідомлялося, Харківська область отримала першу партію вакцини від коронавірусу для медиків. Регіон отримав 30 400 доз препарату, першими щеплення будуть робити медикам.