12:07  26 лютого
На Закарпатті розгорнули ще 200 ліжок, в області рекорд смертності від CОVID-19
11:51  26 лютого
Президент підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції Криму
18:24  26 лютого
Загострення на Донбасі: поранені та травмовані десять українських військових
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2021, 21:37 67

У Харківській області військових медиків почали вакцинувати від COVID-19 – ОДА

26 лютого 2021, 21:37 67
Читайте также на русском языке
Сьогодні вакцинували 18 військових медиків
Сьогодні вакцинували 18 військових медиків
Фото пресслужби Харківської ОДА
Читайте также
на русском языке

Співробітників Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харків) почали вакцинувати від COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської обласної державної адміністрації

18 співробітників Військово-медичного клінічного центру Північного регіону вакцинували 26 лютого. Серед них - сестринський персонал і лікарі, які працюють в інфекційному відділенні та безпосередньо контактують із хворими, - повідомляє прес-служба.

Щеплення медикам роблять у пункті вакцинації Харківської обласної клінічної лікарні.

В ОКЛ створена основна бригада для проведення вакцинації. Вона вакцинуватиме співробітників самої ОКЛ, а також співробітників лікарень обласного підпорядкування, які працюють із пацієнтами з коронавірусною хворобою. У приймально-діагностичному відділенні у нас обладнано спеціальне приміщення для вакцинації. Там ми здійснюємо огляд пацієнтів, вакцинацію, є кабінет, в якому людина проводить 30 хвилин після щеплення, - сказав генеральний директор обласної клінічної лікарні Володимир Ярош.

За його словами, наразі лікарня отримала 150 доз вакцини. Загалом в області вже вакцинували 60 медпрацівників.

Вакцину CoviShield для проведення першої хвилі вакцинації було доставлено в регіон у ніч на 25 лютого.

Як повідомлялося, Харківська область отримала першу партію вакцини від коронавірусу для медиків. Регіон отримав 30 400 доз препарату, першими щеплення будуть робити медикам.

вакцина вакцинація COVID-19 Харьків військові медики

У Чернівцях 6 доз вакцини від COVD-19 вчора викинули на смітник, - інфекціоністка
26 лютого 2021, 20:13
Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer, — нардеп
26 лютого 2021, 18:41
У Києві прищепили 90 медпрацівників за перший день вакцинації від COVID-19 - Кличко
26 лютого 2021, 12:48
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua