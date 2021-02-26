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26 лютого 2021, 20:13 9

У Чернівцях 6 доз вакцини від COVD-19 вчора викинули на смітник, - інфекціоністка

26 лютого 2021, 20:13 9
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В одному флаконі – 10 доз, вациновано 54 людини
В одному флаконі – 10 доз, вациновано 54 людини
Фото з Facebook-сторінки Ольги Кобевко
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Після розкриття флакона вакцину CoviShield можна зберігати не довше 6 годин, рештки дози вакцини просто утилізують.

Про це написала чернівецька лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Лікарка пояснила, що після розкриття флакона вакцину CoviShield можна зберігати не довше 6 годин, а рештки дози вакцини після розкриття флакона просто утилізують.

Оскільки у флаконі 10 доз, а вакциновано вчора 54 людини, то 6 доз просто відправили у смітник.

Ольга Кобевко критикує рівень організації процесу вакцинування в області і пропонує варіанти, як можна було використати 6 доз вакцини, на які не знайшлося охочих у той день.

Можна було без проблем, вакцинувати керівництво області, можна було вакцинувати інших медиків червоної зони, можна було щепити тих, хто бажає (є авторитетні люди, які хотіли вакцинуватись і показати приклад громаді), - написала лікарка.

Вона додала, що ще не знає, коли вакцинуватиметься сама.

Вчора на Буковині щепили 54 людини. В одному флаконі - 10 доз. Тобто, 6 доз вакцини викинуто "в смітник"...

Posted by Ольга Кобевко on Thursday, February 25, 2021

Як повідомлялося, учора в Чернівецькій області вакцинували від коронавірусу першого медика. Вакцина прибула в область учора вранці, першої партії вистачить для щеплення 7550 буковинців.

Сьогодні МОЗ оновило список зон карантину. Дві області - Івано-Франківська і Чернівецька - потрапили в "червону" зону, ще вісім опинилися у "помаранчевій".

вакцина вакцинація Чернівці Лікар організація

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