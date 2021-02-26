В Харьковской области военных медиков начали вакцинировать от COVID-19 – ОГА

Сегодня вакцинировали 18 военных медиков

Сегодня вакцинировали 18 военных медиков

Фото пресс-службы Харьковской ОГА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации

18 сотрудников Военно-медицинского клинического центра Северного региона вакцинировали 26 февраля. Среди них - сестринский персонал и врачи, которые работают в инфекционном отделении и непосредственно контактируют с больными, - сообщает пресс-служба.

Прививки медикам делают в пункте вакцинации Харьковской областной клинической больницы.

В ОКБ создана основная бригада для проведения вакцинации. Она будет вакцинировать сотрудников самой ОКБ, а также сотрудников больниц областного подчинения, которые работают с пациентами с коронавирусной болезнью. В приемно-диагностическом отделении у нас оборудовано специальное помещение для вакцинации. Там мы осуществляем осмотр пациентов, вакцинацию, есть кабинет, в котором человек проводит 30 минут после прививки, - сказал генеральный директор областной клинической больницы Владимир Ярош.

По его словам, в настоящее время больница получила 150 доз вакцины. В целом в области уже вакцинировали 60 медработников.

Вакцину CoviShield для проведения первой волны вакцинации доставили в регион в ночь на 25 февраля.

Как сообщалось, Харьковская область получила первую партию вакцины от коронавируса для медиков. Регион получил 30 400 доз препарата, первыми прививки будут делать медикам.