12:07  26 февраля
На Закарпатье развернули еще 200 коек, в области рекорд смертности от CОVID-19
11:51  26 февраля
Президент подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма
18:24  26 февраля
Обострение на Донбассе: ранены и травмированы десять украинских военных
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2021, 21:37 7

В Харьковской области военных медиков начали вакцинировать от COVID-19 – ОГА

26 февраля 2021, 21:37 7
Читайте також українською мовою
Сегодня вакцинировали 18 военных медиков
Сегодня вакцинировали 18 военных медиков
Фото пресс-службы Харьковской ОГА
Читайте також
українською мовою

Сотрудников Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьков) начали вакцинировать от COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации

18 сотрудников Военно-медицинского клинического центра Северного региона вакцинировали 26 февраля. Среди них - сестринский персонал и врачи, которые работают в инфекционном отделении и непосредственно контактируют с больными, - сообщает пресс-служба.

Прививки медикам делают в пункте вакцинации Харьковской областной клинической больницы.

В ОКБ создана основная бригада для проведения вакцинации. Она будет вакцинировать сотрудников самой ОКБ, а также сотрудников больниц областного подчинения, которые работают с пациентами с коронавирусной болезнью. В приемно-диагностическом отделении у нас оборудовано специальное помещение для вакцинации. Там мы осуществляем осмотр пациентов, вакцинацию, есть кабинет, в котором человек проводит 30 минут после прививки, - сказал генеральный директор областной клинической больницы Владимир Ярош.

По его словам, в настоящее время больница получила 150 доз вакцины. В целом в области уже вакцинировали 60 медработников.

Вакцину CoviShield для проведения первой волны вакцинации доставили в регион в ночь на 25 февраля.

Как сообщалось, Харьковская область получила первую партию вакцины от коронавируса для медиков. Регион получил 30 400 доз препарата, первыми прививки будут делать медикам.

вакцина вакцинация COVID-19 Харьков военные медики

В Черновцах 6 доз вакцины от COVD-19 вчера выбросили на помойку, - инфекционистка
26 февраля 2021, 20:13
Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer, — нардеп
26 февраля 2021, 18:41
В Киеве привили 90 медработников за первый день вакцинации от COVID-19 - Кличко
26 февраля 2021, 12:48
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
Все публикации »
Виталий Бала
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram