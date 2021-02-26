У Києві прищепили 90 медпрацівників за перший день вакцинації від COVID-19 - Кличко

Столиця отримала 42600 доз препарату Covishield

Столиця отримала 42600 доз препарату Covishield

Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в столиці, як у всіх регіонах країни, стартувала вакцинація проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) і за перший день вакцинації в столиці прищепили 90 медичних працівників.

Про це Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews.

Першими вакцинують лікарів мобільних бригад з імунізації та медиків Олександрівської лікарні. В цьому медзакладі минулого року надали допомогу майже 7 тисячам пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. У день старту кампанії вакцину отримали 90 медпрацівників. Сьогодні триває робота з імунізації столичних медиків", – повідомив Віталій Кличко.

Він додав, що вже підготовлені 120 тимчасових пунктів вакцинації від COVID-19 в закладах охорони здоров’я та інтернатах. Та 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста.

Раніше повідомлялось, що у Києві медики Олександрівської лікарні відмовляються вакцинуватися. З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини.