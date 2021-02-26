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26 лютого 2021, 12:48 86

У Києві прищепили 90 медпрацівників за перший день вакцинації від COVID-19 - Кличко

26 лютого 2021, 12:48 86
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Столиця отримала 42600 доз препарату Covishield
Столиця отримала 42600 доз препарату Covishield
Фото: kyivcity.gov.ua
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Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в столиці, як у всіх регіонах країни, стартувала вакцинація проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) і за перший день вакцинації в столиці прищепили 90 медичних працівників.

Про це Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews.

Першими вакцинують лікарів мобільних бригад з імунізації та медиків Олександрівської лікарні. В цьому медзакладі минулого року надали допомогу майже 7 тисячам пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. У день старту кампанії вакцину отримали 90 медпрацівників. Сьогодні триває робота з імунізації столичних медиків", – повідомив Віталій Кличко.

Він додав, що вже підготовлені 120 тимчасових пунктів вакцинації від COVID-19 в закладах охорони здоров’я та інтернатах. Та 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста.

Раніше повідомлялось, що у Києві медики Олександрівської лікарні відмовляються вакцинуватися. З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини.

коронавірус вакцина медики мер Віталій Кличко

 
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