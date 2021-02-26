Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer, — нардеп

Проект контракту вже направлений в МОЗ

Проект контракту вже направлений в МОЗ

Рixabay

Дипломати і Офіс президента України домовилися про постачання 10 мільйонів доз вакцини від коронавіруса виробництва Pfizer/BioNTech.

Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передає RegioNews.

"Герої серед нас. Тільки що Надзвичайний і повноважний посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук поінформував мене, що за результатами домовленостей команди дипломатів та Офісу президента, 10 млн доз вакцини Pfizer готують до відправки в Україну", — написала вона і додала, що вакцина буде відправлена з США.

Також, за її словами, проект контракту вже направлений в МОЗ.

Після публікації поста в своєму телеграм-каналі депутат отредактировала його. У новій версії не вказано, що про постачання вакцини Василевської-Смаглюк повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що в Україну до кінця березня доставлять ще 1,5 мільйона доз вакцини.