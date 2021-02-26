12:07  26 лютого
На Закарпатті розгорнули ще 200 ліжок, в області рекорд смертності від CОVID-19
11:51  26 лютого
Президент підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції Криму
18:24  26 лютого
Загострення на Донбасі: поранені та травмовані десять українських військових
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2021, 18:41 11

Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer, — нардеп

26 лютого 2021, 18:41 11
Читайте также на русском языке
Проект контракту вже направлений в МОЗ
Проект контракту вже направлений в МОЗ
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Дипломати і Офіс президента України домовилися про постачання 10 мільйонів доз вакцини від коронавіруса виробництва Pfizer/BioNTech.

Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передає RegioNews.

"Герої серед нас. Тільки що Надзвичайний і повноважний посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук поінформував мене, що за результатами домовленостей команди дипломатів та Офісу президента, 10 млн доз вакцини Pfizer готують до відправки в Україну", — написала вона і додала, що вакцина буде відправлена з США.

Також, за її словами, проект контракту вже направлений в МОЗ.

Украина договорилась о поставках 10 миллионов доз вакцины от Pfizer/BioNTech - нардеп. Скриншот: Телеграм

Після публікації поста в своєму телеграм-каналі депутат отредактировала його. У новій версії не вказано, що про постачання вакцини Василевської-Смаглюк повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Украина договорилась о поставках 10 миллионов доз вакцины от Pfizer/BioNTech - нардеп. Скриншот: ТелеграмНагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що в Україну до кінця березня доставлять ще 1,5 мільйона доз вакцини.

коронавірус Україна вакцина Ізраїль вакцинація

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram