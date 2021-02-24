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24 февраля 2021, 15:31 9

В Киеве "заминировали" все ТРЦ

24 февраля 2021, 15:31 9
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Из них эвакуируют людей, проводится проверка
Из них эвакуируют людей, проводится проверка
Фото PavlovskyNews
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В Киеве правоохранители проверяют информацию относительно сообщения о минировании всех торговых центров.

Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского управления полиции ГУНП в Киеве Диана Шутько, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Поступило сообщение от неизвестного мужчины на электронный адрес о минировании всех торговых центров по Киеву. Проводится проверка, — сказала Шутько.

По ее словам, в Оболонском районе проверяются четыре крупнейшие торговые центры, среди которых ТРЦ "Дримтаун 2”.

Там эвакуированы люди, проводится проверка, — добавила она.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киеве на Оболони эвакуируют людей из ТРЦ - говорят, что из-за пожара. Есть также непроверенная информация о минировании.

минирование ТРЦ Киев полиция эвакуация

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