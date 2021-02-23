Троє українських військовослужбовців стали жертвами пожежі в бліндажі

Двоє військовослужбовців загинули на місці, а третій помер в опіковому центрі

Двоє військовослужбовців загинули на місці, а третій помер в опіковому центрі

Фото: з відкритих джерел

В результаті пожежі, що сталася в бліндажі одного з підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, загинули троє українських військовослужбовців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку бригади в Facebook.

Виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі. Ідентифікацію тіл буде проведено після ДНК експертизи. Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, сьогодні від отриманих травм помер", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що пожежа сталася ще 20 лютого, проте тіла загиблих виявили лише 22 лютого під час завершення робіт з розбирання конструкції бліндажа.

За даним фактом проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомо, що ОМПБр - військове з'єднання мотопіхотних військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Базується у місті Конотоп Сумської області.

Нагадаємо, 22 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню.