В Киеве на Оболони эвакуируют людей из ТРЦ - говорят, что из-за пожара
Есть также непроверенная информация о минировании
Есть также непроверенная информация о минировании
В Киеве на Оболони из-за пожара эвакуируют людей из ТРЦ "Дримтаун 2", сообщая о пожаре, но охранники ничего не знают о возгорании.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передаёт RegioNews.
В Киеве на Оболони из-за пожара эвакуируют людей из ТРЦ "Дримтаун 2"
По громкоговорителю сообщают об эвакуации в связи с пожаром, но охранники заявили, что не знают, где мог возникнуть огонь.
Как сообщают подписчики Telegram-канала, эвакуация была экстренной. Посетители спортивного клуба, который находится в этом здании, даже не успели переодеться и уходили, накинув верхнюю одежду на спортивную.
Как сообщалось, вчера вечером в Киеве произошел серьезный пожар: горело здание на ДВРЗ. Жертв и пострадавших нет.
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