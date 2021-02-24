В Киеве на Оболони эвакуируют людей из ТРЦ - говорят, что из-за пожара

Есть также непроверенная информация о минировании

Есть также непроверенная информация о минировании

Фото PavlovskyNews

В Киеве на Оболони из-за пожара эвакуируют людей из ТРЦ "Дримтаун 2", сообщая о пожаре, но охранники ничего не знают о возгорании.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

В Киеве на Оболони из-за пожара эвакуируют людей из ТРЦ "Дримтаун 2"

По громкоговорителю сообщают об эвакуации в связи с пожаром, но охранники заявили, что не знают, где мог возникнуть огонь.

Как сообщают подписчики Telegram-канала, эвакуация была экстренной. Посетители спортивного клуба, который находится в этом здании, даже не успели переодеться и уходили, накинув верхнюю одежду на спортивную.

Как сообщалось, вчера вечером в Киеве произошел серьезный пожар: горело здание на ДВРЗ. Жертв и пострадавших нет.