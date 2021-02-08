В одеських дитсадках вибухівки не знайдено, - нацполіція
До огляду об’єктів залучили близько пів сотні поліцейських
До огляду об’єктів залучили близько пів сотні поліцейських
Анонімне повідомлення про замінування одеських дитсадків не підтвердилося.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одещини.
Станом на 21:00 годину правоохоронці завершили перевірку дошкільних навчальних закладів обласного центру. У жодному з них вибухових пристроїв чи предметів виявлено не було. До огляду об’єктів було залучено близько пів сотні поліцейських, - повідомили в поліції.
Як повідомлялося, сьогодні у двох районах Одеси перевіряли інформацію про замінування дитсадків. Перед цим переконалися у хибності повідомлення про замінування музичної школи.
Раніше, 5 лютого в Одесі затримали "серійного" мінера судів. "Мінував" суди, щоб зривати судові процеси, в яких фігурував.
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