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08 лютого 2021, 21:28 8

В одеських дитсадках вибухівки не знайдено, - нацполіція

08 лютого 2021, 21:28 8
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До огляду об’єктів залучили близько пів сотні поліцейських
До огляду об’єктів залучили близько пів сотні поліцейських
Фото з відкритих джерел
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Анонімне повідомлення про замінування одеських дитсадків не підтвердилося.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одещини.

Станом на 21:00 годину правоохоронці завершили перевірку дошкільних навчальних закладів обласного центру. У жодному з них вибухових пристроїв чи предметів виявлено не було. До огляду об’єктів було залучено близько пів сотні поліцейських, - повідомили в поліції.

Як повідомлялося, сьогодні у двох районах Одеси перевіряли інформацію про замінування дитсадків. Перед цим переконалися у хибності повідомлення про замінування музичної школи.

Раніше, 5 лютого в Одесі затримали "серійного" мінера судів. "Мінував" суди, щоб зривати судові процеси, в яких фігурував.

Одеса мінування дитячий садок поліція перевірки

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