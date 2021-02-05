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05 лютого 2021, 13:01 230

В Одесі затримали "серійного" мінера судів

05 лютого 2021, 13:01 230
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"Мінував" суди, щоб зривати судові процеси, в яких фігурував
"Мінував" суди, щоб зривати судові процеси, в яких фігурував
Фото СБУ
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Служба безпеки України затримала одесита, який систематично відправляв анонімні повідомлення про мінування судових установ Одеси та інших міст країни.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник діяв з 2019 року. Він системно повідомляв про псевдомінування будівель державних органів та окремих комерційних структур.

Співробітники СБ України встановили, що одесит є одним з фігурантів кримінального провадження за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, яке розглядається у суді. Саме в дні судових засідань анонім здійснював повідомлення про мінування, чим зривав судові процеси, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника під час чергового повідомлення про мінування будівлі суду згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Операція проводилась у взаємодії із слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Як повідомлялося раніше, 26 січня СБУ затримала мешканця Запоріжжя, який заробляв "мінуванням” об’єктів в Україні та за кордоном. Він встиг надіслати понад 200 повідомлень про "мінування” різноманітних закладів та установ.

Цього ж дня у Києві затримали "мінера-жартівника", який повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу.

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